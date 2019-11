Sehr freundlich starten heute die Aktien der Netfonds AG in die neue Handelswoche. Direkt nach Handelsstart klettern die Papiere des Finanzdienstleisters um 4,2 Prozent auf 25,20 Euro und setzten damit ihre rasante Kursentwicklung der letzten 6 Wochen fort. Denn Mitte Oktober erreichte der Kurs der erst Mitte 2018 an der Börse gestarteten Aktie das Jahrestief bei 17,90 Euro, inzwischen klettern die Papiere sukzessive wieder in Richtung der Erstnotierung beim Börsendebüt von 29,50 Euro. Der..

Den vollständigen Artikel lesen ...