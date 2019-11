Die Einigung viel Einstimmig am Freitagnachmittag, 22.11.2019. Noch am Vortag hatten beide Seite bis tief in die Nacht miteinander gerungen. Ob es noch eine Einigung geben könnte, blieb lange unklar. "Wir haben einen kräftezehrenden Verhandlungsmarathon hinter uns", sagt Ralf Sikorski, stellvertretender Vorsitzender der IG BCE und gleichzeitig Verhandlungsführer. Mit 29 Monaten Laufzeit ist es der längste Tarifabschluss in der Chemie seit 1987.

Erste tarifliche Pflegezusatzversicherung

Am Ende setzte die Gewerkschaft ihre Kernforderungen nach Entlastung, Sicherheit im Alter, Weiterbildung und mehr Geld durch: Der Abschluss sieht die Schaffung eines Zukunftskontos im Gegenwert von fünf freien Tagen pro Jahr vor. Über die Verwendung kann jeder Einzelne im Rahmen unterschiedlicher Wahloptionen, die Betriebsvereinbarungen regeln sollen, frei entscheiden. Gleichzeitig vereinbarten die Tarifparteien die Einrichtung der bundesweit ersten tariflichen Pflegezusatzversicherung, die durch die Arbeitgeber finanziert wird und die Finanzierungslücke bei Eintritt des Pflegefalls weitgehend schließt. Hinzu kommen Entgelterhöhungen in mehreren Schritten. Dem durch die Digitalisierung wachsenden Bedarf an Weiterbildung wollen die Tarifparteien mit einer Qualifizierungsoffensive begegnen. Damit entspricht das Tarifpaket einem Gesamtvolumen von 6 Prozent Entgeltsteigerung.

"Der Abschluss zeigt, dass sich mit einer starken und kompetenten IG BCE in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten tarifpolitische Innovationen für die Beschäftigten durchsetzen lassen", sagte der Vorsitzende der IG BCE, Michael Vassiliadis. Er hob hervor: "Mit dem Zukunftskonto und der tariflichen Pflegezusatzversicherung gehen wir einmal mehr neue Wege und gestalten wichtige Themen für eine sichere und gute Zukunft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...