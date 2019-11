Geschäftsjahr 18/19: Wachstumsdynamik im vierten Quartal lässt aufgrund schwachen Marktes leicht nach; Prognose für 19/20 weiterhin niedriges zweistelliges Wachstum DGAP-Ad-hoc: ISRA VISION AG / Schlagwort(e): Prognose Geschäftsjahr 18/19: Wachstumsdynamik im vierten Quartal lässt aufgrund schwachen Marktes leicht nach; Prognose für 19/20 weiterhin niedriges zweistelliges Wachstum 25.11.2019 / 12:12 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- ISRA VISION AG: Moderater Umsatzanstieg für das Geschäftsjahr 18/19 erwartet Geschäftsjahr 18/19: Wachstumsdynamik im vierten Quartal lässt aufgrund schwachen Marktes leicht nach; Prognose für 19/20 weiterhin niedriges zweistelliges Wachstum Die ISRA VISION AG (ISIN: DE 0005488100) - das TecDAX- bzw. SDAX-Unternehmen für industrielle Bildverarbeitung (Machine Vision), weltweit einer der führenden Anbieter für Oberflächeninspektion und für 3D Machine Vision Anwendungen - hat im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2018/2019 die Herausforderungen eines schwachen Markumfeldes gespürt und verzeichnet eine nachlassende Wachstumsdynamik. Die schwierigen Märkte in vielen Branchen und Regionen während der letzten Monate haben im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2018/2019 nun auch die Auftragseingänge der ISRA und damit das vom Management geplante Wachstum für das Gesamtjahr beeinflusst. Erwartet wird nunmehr ein moderater Umsatzanstieg im niedrigen einstelligen Bereich bei stabilen Ergebnismargen, wodurch sich ISRA immer noch deutlich positiv gegenüber dem Machine Vision Markt abhebt, der in den letzten Quartalen um bis zu 10 % (VDMA) zurückgegangen ist. In den vorangegangenen Quartalen des Geschäftsjahres hat sich das Unternehmen mit einem Wachstum von bis zu 10 % erfolgreich gegen den sich ständig abkühlenden Markt gestemmt. Die Verzögerungen der erwarteten Großaufträge insbesondere aus Europa und Asien haben die Dynamik im vierten Quartal maßgeblich abgeschwächt. Unter anderem konnte ein Rahmenauftrag im mittleren zweistelligen Millionenbereich nicht wie geplant zeitnah abgeschlossen werden. Aufträge, die zur Auslieferung im 4. Quartal geplant waren, konnten erst zu einem späteren Zeitpunkt gewonnen werden. Dadurch stießen die Produktionskapazitäten an ihre Grenzen und die jeweiligen Umsätze können erst im Geschäftsjahr 2019/2020 realisiert werden. Auf Basis der aktuellen Kundenanfragen, der Verstärkung des Produktionsteams, des aktuellen Auftragsbestandes von ca. 88 Millionen Euro brutto (Vj. ca. 90 Millionen Euro brutto), der Großaufträge, die aktuell in Verhandlungen sind, und der internen Jahresplanungen, erwartet das Management für das Geschäftsjahr 2019/2020 wieder ein zweistelliges Wachstum. Der mittelfristige strategische Fokus bleibt unverändert die Überschreitung der 200 Millionen Euro Umsatzmarke. Hierbei erwartet das Unternehmen weitere Impulse von der prognostizierten Entwicklung für den Machine Vision Markt, der gemäß einer Studie (2018) der AIA, dem amerikanischen Branchenverband, ein Wachstum von über 30 Prozent von derzeit angenommenen ca. 9 Milliarden auf 12 Milliarden US-Dollar Marktvolumen bis zum Jahr 2023 aufweisen soll. --------------------------------------------------------------------------- 25.11.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: ISRA VISION AG Industriestr. 14 64297 Darmstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151 9 48-0 Fax: +49 (0)6151 9 48-140 E-Mail: investor@isravision.com Internet: www.isravision.com ISIN: DE0005488100 WKN: 548810 Indizes: SDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 921067 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 921067 25.11.2019 CET/CEST ISIN DE0005488100 AXC0133 2019-11-25/12:12