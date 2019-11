UniDevice AG: Emission einer Unternehmensanleihe 2019/2025 DGAP-Ad-hoc: UniDevice AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe UniDevice AG: Emission einer Unternehmensanleihe 2019/2025 25.11.2019 / 12:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Ad hoc, 25.11.2019 UniDevice AG Mittelstraße 7 12529 Schönefeld Tel.: (030) 634 156 00 info@unidevice.de Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 UniDevice AG: Emission einer Unternehmensanleihe 2019/2025 - Zinskupon von 6,50 % p.a. (halbjährige Zinszahlungen) - Emissionsvolumen von bis zu Euro 20 Mio. - Öffentliches Angebot ab dem 27. November 2019 bis zum 12. Dezember 2019 - ISIN: DE000A254PV7 Berlin 25. November 2019 - Die UniDevice AG begibt aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung eine Unternehmensanleihe ("UniDevice-Anleihe"). Der Wertpapierprospekt der UniDevice-Anleihe wurde heute, am 25. November 2019, von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der UniDevice AG unter www.unidevice.de veröffentlicht. Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot der UniDevice-Anleihe erfolgt ab dem 27. November 2019 bis zum 12. Dezember 2019 in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich, vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Die Struktur sieht ein Emissionsvolumen von bis zu Euro 20 Mio., eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Zinskupon von 6,50 % p.a. bei halbjähriger Kuponzahlung vor. Die Anleihebedingungen sehen weiter vor, dass sich der Zinskupon bei einem Verstoß gegen Transparenzverpflichtungen und gegen vorgegebene Finanzkennzahlen jeweils um 0,5 Prozentpunkte erhöhen kann. Darüber hinaus ist die UniDevice-Anleihe mit umfangreichen Investorenschutzrechten (Covenants) ausgestattet. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssegment Quotation Board wurde beantragt. Die Aktie der UniDevice AG ist bereits im Handelssegment m:access an der Börse München sowie im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN: DE000A11QLU3). Der Emissionserlös soll für zukünftiges Wachstum der UniDevice AG, sowie Optimierung der Finanzierungsstruktur verwendet werden. Als Emissionsbegleiter der UniDevice AG wurden die Renell Wertpapierhandelsbank AG, sowie die Bondwelt GmbH, beauftragt. Emittentin: UniDevice AG Mittelstraße 7 12529 Schönefeld Telefon: +49 (0) 30 634 156 00 Mail: info@unidevice.de Web: www.unidevice.de --------------------------------------------------------------------------- 25.11.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: UniDevice AG Mittelstrasse 7 12529 Schönefeld Deutschland Telefon: 030 63415600 E-Mail: info@unidevice.de Internet: www.unidevice.de ISIN: DE000A11QLU3 WKN: A11QLU Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München EQS News ID: 921065 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 921065 25.11.2019 CET/CEST ISIN DE000A11QLU3 AXC0136 2019-11-25/12:16