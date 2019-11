Rückblick (18.11 bis 22.11.2019) Der Euro notierte am Montag der letzten Handelswoche, im Bereich von 1,1050. Nach einem kurzen Abstecher in Richtung 1,1096 haben sich erneut die Shorties durchgesetzt und die Gemeinschaftswährung nach unten bugsiert. Es folgten zwei starke Verlusttage in Folge, mit dem finalen Tiefpunkt bei 1,1014. Charttechnik: Es ist aus charttechnischer Sicht eindeutig, dass die Bären das Kommando übernommen haben und der Abwärtstrend ganz oben auf der Agenda der Währungshändler ...

