Nein, ein Highflyer ist die Aktie der Commerzbank wahrhaftig nicht. Die Anteilsscheine von Deutschlands zweitgrößtem Finanzinstitut nach der Deutschen Bank haben nicht nur im zurückliegenden halben Jahr rund 20 Prozent an Wert verloren, auch zuletzt ging es weiter abwärts: Von ihrem zwischenzeitlichen Höchststand am 6. November bei 5,96 Euro bis auf 4,99 Euro am vergangenen Mittwoch. Seitdem allerdings fand die Commerzbank-Aktie wieder in die Spur. Auch den Montag begann die Aktie im Plus, denn ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...