Anleger von Marihuana-Aktien und -Fonds haben derzeit wenig zu Lachen. Gewinnwarnungen machen deutlich, dass auch bei berauschenden Geschäften die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Was Anleger jetzt wissen müssen.

Nachdem die Anteilscheine verschiedener Cannabis-Produzenten etwa ab Mitte 2017 an den Börsen zu einem bemerkenswerten Höhenflug ansetzten - beflügelt durch die Legalisierung der ehemaligen Hippie-Droge durch diverse nordamerikanische Behörden -, ist seit Frühjahr dieses Jahres "der Wurm drin". Besonders hart hat es das kanadische Unternehmen Aurora Cannabis (ISIN CA05156X1087) getroffen, dessen Kurs seit Mitte März 2019 - also innerhalb von rund acht Monaten - rund 70 Prozent an Wert verloren hat.

Aurora Cannabis musste vor Kurzem besonders schlechte Zahlen für das 1. Quartal 2020 melden, was den negativen Trend weiter befeuert hat. Dabei hat das Unternehmen einen Umsatzrückgang auf 75,3 Millionen Kanadische Dollar hinnehmen müssen. Im Vorfeld der Daten hatten Analysten mit Einnahmen in Höhe von gut 90 Millionen Kanada-Dollar gerechnet. Mit einem Minus von etwa 39,7 Millionen Dollar lag zudem der bereinigte Verlust vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) fast doppelt so hoch, wie es die Experten prognostiziert hatten. Diese waren von einem Minus von 20,8 Millionen Kanadischen Dollar ausgegangen. Aurora hat daher angekündigt, seine Expansionspläne in Dänemark und Kanada zurückzufahren.

Nicht viel besser sieht es bei Canopy Growth (ISIN CA1380351009) aus. Die Aktie des ebenfalls kanadischen Marihuana-Produzenten verlor im zurückliegenden halben Jahr etwa 60 Prozent. Auch der weltweit größte Cannabis-Produzent hat jüngst einen höheren Quartalsverlust gemeldet, als er von Analysten erwartet worden war. Dass sich dabei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdreifacht hatte, konnte die Enttäuschung der Anleger auch nicht mildern. Selbst europäische ...

