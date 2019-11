Das drei Jahre alte Start-up Cognigy hat in seiner zweiten Finanzierungsrunde sechs Millionen Dollar eingesammelt. Im Interview erzählen die Gründer Sascha Poggemann und Philipp Heltewig, was sie mit dem Geld vorhaben.

Eigentlich wollten Sascha Poggemann und Philipp Heltewig vor drei Jahren nur einen sprechenden Teddybären entwickeln. Die beiden entschieden sich dann aber doch dazu, Computer zum Reden zu bringen. Mit ihrem Start-up Cognigy bieten sie Software, die Kundenfragen automatisiert beantwortet - ob als Text in einen Chatbot oder gesprochen über einen Sprachassistenten. Mittlerweile ist das Unternehmen auch mit Standorten in den USA und Australien vertreten. In ihrer zweiten Finanzierungsrunde sammelte Cognigy nun sechs Millionen Dollar ein. Zu den Investoren gehörten DN Capital, Nordic Makers und Inventures.

Sie wollen das nun eingesammelte Geld nutzen, um neue Märkte in Europa, Asien und Amerika zu erobern. Wartet die Welt wirklich auf weitere Chatbots?Heltewig: Es gibt zwar eine Menge an Unternehmen, die Chatbots entwickeln - aber nur eine Handvoll davon hat sich auf Großkunden konzentriert, so wie wir. Und diese Großkunden beziehungsweise Konzerne haben ganz andere Anforderungen, die von 99,9 Prozent der kleineren Chatbot-Anbietern nicht abgedeckt werden können.

Nämlich?Heltewig: Zum Beispiel ist es für sie wichtig, die DSGVO-Vorgaben einzuhalten oder die Anwendung auf viele Felder ausdehnen zu können.Poggemann: Chatbots ermöglichen es einem Unternehmen, den Kundenservice relativ kostengünstig auszubauen. Wenn an einem Tag plötzlich eine Millionen statt 10.000 Anfragen im Callcenter landen, können das die Mitarbeiter ...

