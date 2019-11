Motivation der Meet-and-Treat-Tour ist es, im Vorfeld der Messe SMT Connect eine Fülle an aktuellen Informationen rund um das Marktgeschehen in der Elektronikfertigung zu geben. Die Veranstalter Mesago Messe Frankfurt, in4ma und der ZVEI wollen zudem eine Plattform des Networkings bieten. Insgesamt umfasst die Meet-and-Treat-Tour fünf Termine an verschiedenen Standorten in Deutschland.

Den Auftakt bildete München Mitte November 2019. Gemeinsam mit Dieter G. Weiss. Geschäftsführer von In 4 Ma, der einen Vortrag zur aktuellen Marktsituation hielt, wurde der Fokus dieses Treffens auf die Auftragsfertigung gelegt. 29 Teilnehmer informierten sich über exklusive Marktdaten der EMS-Branche und tauschten sich anschließend bei einem gemeinsamen Frühstück aus. Dabei ging Weiss auf die Chancen und Herausforderungen der Elektronikfertigungs-Dienstleister im D-A-CH-Raum ein. Diese Region habe mit 22,6 Prozent einen großen Anteil an der europäischen EMS-Produktion. Von 2013 bis 2018 seien die Umsatzzahlen der EMS-/ODM-Anbieter in Europa um 9,3 Prozent ...

