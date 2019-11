China geht in Stück auf die USA zu und wollen schärfere Strafen an für Fälle, in denen geistiges Eigentum verletzt wird. Kommt das viel beschworene Teilabkommen jetzt doch noch in diesem Jahr? Zumindest reagieren die Anleger zu Wochenbeginn etwas erleichtert und schicken den Dax ins Plus. Kemal Bagci, Derivateexperte der BNP Pariba muss allerdings alle die Anleger enttäuschen, die auf eine Jahresendrallye setzten - die fällt in diesem Jahr leider aus. Die gute Nachricht: Auch die Rezession in Deutschland fällt vermutlich aus.