Immer mehr reden über Bitcoin & Co. Manche investieren auch in derartige Assets. Aber was halten wir Privatanleger wirklich von solchen Investments? Ist das nur Zockerei oder kann das auch ein echtes Investment sein? Wir von der DSW würden gerne Eure/Ihre Meinung zu dem Thema hören und haben deshalb eine kurze Umfrage (Link) erstellt.Die Ergebnisse fließen in eine Studie, die wir dann der BaFin sowie der ESMA überreichen. (Der Input von Marc Tüngler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.11.)

