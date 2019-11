Die Porr hat heute eine Gewinnwarnung abgegeben und angekündigt, die Dividende von 1,1 auf nunmehr 0,4 Euro kürzen zu wollen. Die Aktionäre reagieren deutlich, die Aktie büßt bis am frühen Nachmittag an die 15 Prozent ein und notiert bei 18,8 Euro. Konkret hat Porr mitgeteilt, dass das Ergebnis vor Steuern (EBT) in diesem Jahr voraussichtlich auf rund 35 Mio. Euro zurückkgehen werde. Im Vorjahr lag die Kennzahl bei 88,1 Mio. Euro.

