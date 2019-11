++ Wenig Volatilität am Montag ++ Hohes Niveau kann gehalten werden ++ Chancen verbessern sich für Bullen; Ausbruch bleibt bislang aus ++ D1-CHARTDer DE30 eröffnete mit einem bullischen Gap in die neue Handelswoche. Bisher ist die Intraday-Handelsspanne mit etwas mehr als 60 Punkten jedoch sehr überschaubar und der bisherige Versuch auf der Oberseite überzeugte nicht, sodass ein richtungsweisender Ausbruch ausbleibt. Quelle: xStation 5 H4-CHARTTrotz des guten Starts war am heutigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...