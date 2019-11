Mitte November gab das auf die Bitcoin-Blockchain fokussierte Technologieunternehmen Northern Bitcoin den Zusammenschluss mit dem Wettbewerber Whinstone US, Inc. bekannt. Gemeinsam will man die weltweit größte Bitcoin-Mining-Facility in Texas bauen. Im Nachgang zum Zusammenschluss gibt Northern Bitcoin heute bekannt, dass man die Führungsstruktur des Unternehmens vergrößern und um erfahrene Manager aus dem Whinstone-Management erweitern will. Neuer CEO der Northern Bitcoin Group soll...

Den vollständigen Artikel lesen ...