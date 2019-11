Großbritanniens Premier verspricht den Briten in seinem Wahlprogramm alles Erdenkliche: Einen baldigen Brexit, mehr Geld für die öffentlichen Dienste und weniger Einwanderer. Mit der Wahrheit nimmt er es nicht so genau.

Boris Johnson macht den Briten derzeit zahlreiche Versprechen. Allen voran: ein baldiger EU-Austritt. "Get Brexit Done" - Setzen wir den Brexit um. So steht es auf der Titelseite des gerade einmal 59 Seiten langen Tory-Wahlprogramms, das Johnson am Sonntag vorgestellt hat.

Schon seit Wochen reist der Premier mit dem charakteristischen blonden Wuschelkopf durch das Land und wirbt dafür, das leidige Brexit-Thema endlich ein für alle Mal abzuhaken. Seine Botschaft: Man müsse den Brexit-Deal, auf den er sich mit Brüssel verständigt hat, nur noch kurz "in den Ofen schieben". Dann wäre der EU-Austritt ganz schnell abgehakt und das Land könne sich anderen wichtigen Fragen zuwenden. Im Brexit-müden Großbritannien kommt diese Botschaft bei vielen Wählerinnen und Wählern gut an.

Nur hat sie leider wenig mit der Realität zu tun.

Bei seinen öffentlichen Auftritten verschweigt Johnson, dass die eigentlichen Brexit-Verhandlungen, bei denen es um die zukünftigen Beziehungen geht, noch nicht einmal begonnen haben. Zwar wiederholt er diese Unwahrheit im Wahlprogramm nicht explizit. Trotzdem soll alles ganz schnell gehen: Großbritannien und die EU sollen sich im kommenden Jahr auf ein Handelsabkommen verständigen. Länger als bis zum Ende der geplanten Übergangszeit Ende 2020 solle es auf keinen Fall dauern.

Auch das strotzt vor Optimismus. Die Verhandlungen über Handelsabkommen ziehen sich in aller Regel über Jahre hin. Zudem plant London, bereits während der Verhandlungen mit der EU schon Gespräche mit anderen Ländern zu führen. Das dürfte weitere Probleme mit sich bringen: Zahlreiche Forderungen, die beispielsweise Washington an Großbritannien richten könnte, dürften inkompatibel mit Vorbedingungen der EU sein. Sollte Johnson an seiner Forderung festhalten, dass alles bis Ende 2020 erledigt sein müsse, könnte das Land wieder auf einen ungeordneten Brexit zusteuern.

Johnson erkennt in seinem Programm die wachsende Ablehnung der Briten gegen den drastischen Austeritätskurs an, den die Tories 2010 in Gang gesetzt haben. Doch auch bei einigen der politischen Maßnahmen, die Johnson in diesem Zusammenhang vorschlägt, scheint er es mit der Wahrheit nicht allzu genau zu nehmen.

Von den zusätzlichen 350 Millionen Pfund pro Woche, die Johnson den Briten bekanntermaßen vor dem EU-Referendum für den Gesundheitsdienst NHS versprochen hat, ist in dem Wahlprogramm keine Rede mehr. Aber Johnson verspricht nun unter anderem, in den kommenden Jahren 40 neue ...

