Den Bauteilen, die bei Hermos Schaltanlagenbau GmbH in Mistelgau montiert werden, sieht man nicht an, wie empfindlich sie sind. Das erklärt Armin Birner, als er durch die Produktion führt. Hier stellt das Unternehmen Installationsverteiler, Leistungsverteiler bis 6300?A, UL-zertifizierte Schaltanlagen bis hin zu komplexen Steuerschränken her. Einen Teil der Schaltanlagen fertigt die Produktion für hauseigene Projekte der Hermos AG, die unter anderem Lösungen für die Gebäudeautomation und Gebäudeleittechnik sowie IT-Lösungen für die Fertigungs- und Prozessindustrie entwickelt (Bild 1).

Externe Auftraggeber bestellen die Schaltanlagen für den Maschinen- und Anlagenbau, Montagelinien der Automobilindustrie oder Roboteranwendungen. »Von Losgröße eins über Kleinserien bis zu mehreren Tausend Exemplaren reichen die Bestellungen«, sagt Birner. Die Planung führe dabei alle für den Schaltschrankbau notwendigen Bereiche zusammen: die mechanische Verarbeitung inklusive Montage, die Ader- und Kabelkonfektion und die Beschriftung. Viele Arbeitsschritte sind automatisiert; die Montage der Bauteile dagegen ist Handarbeit, ohne die die hohe Flexibilität nicht möglich wäre. »Bei den Werkzeugen setzen wir allerdings auf hochwertige Schraubtechnik der Firma Desoutter«, sagt Birner.

Elektrische Verbindungen haben andere Charakteristik

Armin Birner ist bei Hermos für die Prozessoptimierung im Schaltanlagenbau verantwortlich. Er betreut mit seinen Kollegen Volker Breit und Ronny Messinger die Montage, in der etwa 180 Mitarbeiter tätig sind. »Der große Unterschied zu anderen Branchen besteht darin, dass wir keine rein mechanische Verbindung zwischen Bauteilen herstellen, sondern eine elektrische zwischen Bauteil und Leiter«, erklärt er. Diese Verbindung habe eine ganz andere Charakteristik. »Es geht nicht nur darum, ob die Schraube hält oder nicht hält. Vorherrschend sind weiche Klemmpunkte und weiche Oberflächen. Der Kontaktdruck muss auf Dauer ausreichend sein, der Übergangswiderstand nicht zu hoch.« Es gebe Bauteile, die sehr groß seien, aber fast kein Drehmoment benötigten. »Wenn etwa Klemmen zu fest angezogen werden, wird die Klemmstelle auf Dauer geschwächt. Klemme oder Leiter werden beschädigt.« Ist die elektrische Verbindung zu lose, weil sie nicht fest genug angezogen wurde, funktioniert sie entweder nicht oder stellt schlimmstenfalls eine Brandgefahr dar, wenn der Übergangswiderstand zu hoch wird.

Drehmoment hat man nicht im Handgelenk

Für jede Anlage, die bei Hermos zusammengebaut wird, ist daher exakt vorgegeben, welche Verbindung mit welchem Drehmoment angezogen werden muss. »Wir liefern unseren Kunden klemmpunkttechnisch genau das, was der Bauteilhersteller ...

