Proteste in Südamerika schüren Unsicherheit und versetzen die Investoren in Schrecken. Der Kontinent wird für Anleger immer unattraktiver.

Wenn es um das Geld seiner Anleger geht, überlässt Matt Murphy nichts dem Zufall. Der Fondsmanager beim Vermögensverwalter Eaton Vance aus den USA schickt sein Analystenteam in jene Länder, in denen er investiert.

"Wir sprechen mit Politikern, Oppositionellen, Journalisten und Akademikern, um zu verstehen, was in dem Land los ist." Doch mit der Eskalation in Chile hat auch Murphy nicht gerechnet. "Die Proteste haben uns überrascht", gibt er zu.

Seit Wochen gehen die Menschen in Chile auf die Straße, um gegen die Regierung zu demonstrieren - und nicht nur dort. Proteste gibt es beispielsweise auch in Ecuador, Kolumbien und Bolivien. Die Demos werden immer gewalttätiger.

Fast täglich gibt es Tote und Verletzte. Boliviens Präsident Evo Morales musste bereits ins Exil fliehen. Die Unzufriedenheit der Mittelschicht hat in Argentinien den Machtwechsel eingeleitet und in Peru stehen nach einer Staatskrise im kommenden Jahr Neuwahlen an. Südamerika ist in einem Aufruhr, wie ihn die Region zuletzt vor einem halben Jahrhundert gesehen hat.

Die politischen Krisen haben zuletzt auch die Märkte erfasst. Der chilenische Peso war Mitte November auf ein Allzeittief gegenüber dem Dollar gefallen, die Börse in Santiago verlor innerhalb eines Monats knapp 15 Prozent und fiel auf den tiefsten Stand seit zweieinhalb Jahren. Seither haben sich die Kurse jedoch leicht erholt.

Der Rutsch des Peso erfasste auch andere Währungen in Lateinamerika, etwa den brasilianischen Real oder den mexikanischen Peso. Win Thin, Währungsstratege bei der Vermögensverwaltungssparte der US-Bank Brown Brothers Harriman sagt angesichts der zahlreichen Krisenherde: "Weil so viel zusammen kommt, sind die Märkte beunruhigt."

Risiko für Investoren

Was die Proteste für die Märkte so schwer einzuschätzen macht: Oft reicht ein kleiner Anstoß, um gewalttätige Proteste auszulösen. In Chile war es zunächst eine Preiserhöhung für U-Bahntickets, in Ecuador trieb die Aussicht auf teureres Benzin die Menschen auf die Straße.

Bei den Investoren wächst die Unsicherheit. Bei einer Veranstaltung von XP Investimentos, der größten Plattform für Privatinvestoren in Brasilien, wurden kürzlich 125 Fondsmanager gefragt, was sie als das entscheidende Risiko für Finanzinvestitionen in Brasilien einschätzen würden. Ein Drittel hielt den "lateinamerikanischen Frühling" - also die Massenproteste in der Region - für das Hauptrisiko.

Grund zur Panik gibt es für Anleger nicht, sagt Schwellenländer-Experte Murphy: "Bislang sind die Auswirkungen der Krise in Chile für andere Länder gering." Das könnte sich ändern, sollten Brasilien oder Mexiko kippen. Murphy hält etwa Anleihen aus Lateinamerika daher für wenig attraktiv: "Generell haben wir nicht viel in Lateinamerika investiert."

Dabei waren viele Investoren zu Jahresbeginn noch optimistisch: In Brasilien, Argentinien, Chile und Kolumbien, den vier größten Ökonomien des Kontinents, waren marktwirtschaftlich orientierte Regierungen an die Macht gekommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...