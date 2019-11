Die deutsche Haltung zu Rüstungsexporten ist eines der großen Streitthemen in der Großen Koalition. Die SPD will den Bereich deutlich schärfer regulieren als bisher.

Die SPD will die ohnehin schon sehr restriktiven Regeln für deutsche Rüstungsexporte noch einmal drastisch verschärfen und gesetzlich festschreiben. Die Bundestagsfraktion beschloss an diesem Montagabend ein Positionspapier, das vor allem die Waffenlieferungen an Staaten außerhalb von Europäischer Union (EU) und Nato stark einschränken soll.

Die Unternehmen sollen zudem bei Widerruf von Exportgenehmigungen über einen Risikofonds selbst für die Entschädigung aufkommen.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sprach von einer "notwendigen Debatte gerade ...

Den vollständigen Artikel lesen ...