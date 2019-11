Der amerikanische Konzern National Research Corp. (ISIN: US6373722023, NASDAQ: NRC) zahlt eine Quartalsdividende von 21 US-Cents an seine Aktionäre, wie am Montag berichtet wurde. Im Vergleich zum Vorquartal ist dies eine Erhöhung um 10,5 Prozent. Insgesamt schüttet der Konzern aus Lincoln, im US-Bundesstaat Nebraska, auf das Jahr hochgerechnet künftig 0,84 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Aktienkurs in Höhe von 63,80 US-Dollar ...

