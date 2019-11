Der Arbeitsmarktökonom und Regionalforscher Wolfgang Dauth hält das Pendeln zum Arbeitsplatz für ökonomisch sinnvoll - und hat einen Tipp für Arbeitgeber, die händeringend nach Fachkräften suchen.

Zur Person: Wolfgang Dauth ist Juniorprofessor für empirische Regional- und Außenhandelsforschung an der Universität Würzburg und "Senior Researcher" am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg. Er sitzt zudem im Beirat des Journal of Regional Science.

Herr Dauth, sind Sie ein Pendler?Ja, ich lebe in Nürnberg und arbeite in Würzburg.

Und wie ist es so unterwegs?Na, was meinen Sie denn? Pendeln macht keinen Spaß. Es ist Stress, weil man ständig befürchten muss, nicht pünktlich zur Arbeit zu kommen.

Sie haben als Ökonom die Pendelei in Deutschland wissenschaftlich erforscht. Was können Sie uns über den typischen Pendler hierzulande erzählen?Zunächst einmal hat sich die Strecke erhöht, die Arbeitnehmer im Mittel zur Arbeit zurücklegen. Es gibt einen klaren Trend zu längeren Pendeldistanzen. Im Jahr 2000 waren es 8,7 Kilometer. Die jüngsten verfügbaren Zahlen aus dem Jahr 2014 zeigen bereits 10,5 Kilometer an. Innerhalb der Pendlergemeinde gibt es zudem große ...

