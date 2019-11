Sogar eine eigene Rubrik bekommt das neue Projekt, das U.S. Gold Corp. mit der Übernahme von Orevada Metals im begehrtesten Goldbezirk der Welt erworben hat. Mit der kürzlich bekanntgegebenen Übernahme von Orevada Metals Inc. hat der US-amerikanische Basis- und Edelmetallexplorer U.S. Gold Corp. (ISIN: US90291C1027 / NASDAQ: USAU) auch die 70 %-Option des extrem aussichtsreichen Projekts ‚Maggie Creek' erworben. ‚Maggie Creek' befindet sich im Herzen von Nevadas weltbekannten ‚Carlin'-Trend, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...