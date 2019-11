Schaffhausen (awp) - Der Industriekonzern Georg Fischer expandiert nach Ägypten. Dazu will die Division Piping Systems gemeinsam mit Cory Investments in Dubai und Egypt Gas in Kairo ein Joint Venture gründen, bei dem Georg Fischer (GF) die industrielle Führung übernimmt. Um am stark wachsenden Markt für Gas- und Wasserverteilung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...