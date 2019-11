Zürich (awp) - Das Gemeinschaftsunternehmen Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma (VFMCRP) und der Partner ChemoCentryx haben am Dienstag positive Studiendaten veröffentlicht. So habe der Produktkandidat Avacopan in der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie gut abgeschnitten, teilte Vifor am Dienstag mit. Bei Avacopan ...

