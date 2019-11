Die Stimmen der Experten, die positiv für den Kupferpreis sind, mehren sich. Vielleicht das ideale Metall, um Goldinvestments zu ergänzen So sieht etwa das US-amerikanische Investmentbanking- und Wertpapierhandelsunternehmen Morgan Stanley Kupfer nach Kobalt als wichtigsten Rohstoff auf seiner Investmentliste. Der Hunger der Welt nach allem was elektrisch ist, wird die Kupfernachfrage anheizen. Auch wenn der Kupferpreis diesen Sommer ziemlich Federn lassen musste, so könnte sich Kupfer doch zu einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...