Weitere positive Signale im Handelsstreit zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften haben am Montag den wichtigsten Börsen Europas Schwung verliehen. Der EuroStoxx 50 legte um 0,6% zu und konnte damit seine Verluste aus der Vorwoche fast wieder wettmachen. Der französische CAC 40 konnte sich um 0,5% befestigen, der Dax in Deutschland schloss 0,6% stärker und der britische FTSE 100 konnte um 1,0% vorrücken. Wie am Wochenende bekannt wurde, geht China mit verschärften Strafen für die Verletzung geistigen Eigentums ein Stück weit auf die USA zu, hinzu kam eine Meldung der staatlichen chinesischen Zeitung "Global Times", wonach ein zuletzt immer wieder thematisiertes erstes Teilabkommen kurz vor dem Abschluss stehen soll. Im freundlichen ...

