Zur Realisierung von IP67-geschützten Schnittstellen stellen moderne industrielle Anwendungen hohe Anforderungen an die verwendeten Steckverbinder. Zum einen besteht die Notwendigkeit große Datenmengen innerhalb kürzester Zeit zu übertragen, zum Beispiel in Messystemen, die in Produktionsanlagen Dimensionsprüfungen und Auswertungen im laufenden Prozess durchführen. Hier werden über Kamerasysteme die Bauteile erfasst und die Bilder an eine Recheneinheit übertragen, in Echtzeit ausgewertet, dokumentiert und das Ergebnis in Form einer Go-NoGo-Entscheidung an das System zurückgesendet. Zum anderen sind die klimatischen Bedingungen unter denen Steckverbinder reibungslos arbeiten müssen sehr anspruchsvoll: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...