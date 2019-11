Die US-Indizes haben auf neuen Rekordhochs geschlossen, doch der deutsche Aktienmarkt kommt nicht vom Fleck. Einiges spricht für bald fallende Kurse.

Die Gespräche zwischen den USA und China über entscheidende Fragen im Handelsstreit scheinen zu einer Lösung zu führen. Doch das zeigt hierzulande keinerlei Wirkung: Der deutsche Leitindex eröffnet praktisch unverändert bei 13.240 Punkten. Angesichts der deutlichen Gewinne an den Börsen in Asien und USA ein enttäuschender Handelsstart.

Am gestrigen Montag ging der Leitindex um 0,6 Prozent höher bei 13.246 Punkten aus dem Handel.

Die USA und China vereinbarten, die Kommunikation über die verbleibenden Fragen im Handelsabkommen der ersten Phase aufrechtzuerhalten und erzielten einen Konsens über relevante Probleme, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters. Von diesen Nachrichten profitierten die Börsen in den USA und Asien erheblich. In New York schlossen alle drei Indizes auf Rekordhoch. Auch die Börsen in Fernost legten zu.

Solange die USA und China im Gespräch bleiben und einen Deal ausloten, dürfte die Ruhe an den Märkten anhalten. "Allerdings kann ich mir gut vorstellen, dass der Markt schnell wieder in Alarmbereitschaft schaltet, sobald ein Abkommen dann tatsächlich unterschrieben wurde", meint auch Commerzbank-Analyst Thu Lan Nguyen. "Denn dann dürften die Verhandlungen gleich wieder von Neuem beginnen und noch ist vollkommen unklar, inwieweit US-Präsident Donald Trump den Handelskrieg im Wahlkampf spielen will".

Die Ergebnisse aus Umfrage zur Anlegerstimmung zeigen, dass der deutsche Leitindex nach einem Minus von 0,6 Prozent in der Vorwoche weiteren Korrekturbedarf hat. Für die Experten der Investmentberatungsfirma Sentix ist die Aktienkonsolidierung "noch nicht beendet".

Joachim Goldberg, der eine Erhebung für die Börse Frankfurt auswertet, nimmt an, dass etliche der professionellen Anleger den Dax ab einem Kursniveau von 12.800/12.850 Punkten stützen könnten. "Gefahr droht aber bei ungünstigen Entwicklungen im Handelskonflikt, die ausländische Investoren ,aus Gründen der Risikoaversion' aus den EU-Aktienmärkten vertreiben sollten", meint der Verhaltensökonom.

Das Ergebnis der Handelsblattumfrage "Dax-Sentiment" zeigt: Die rückläufigen Zukunftserwartungen und gleichzeitig deutlich optimistischen Positionierungen der Anleger bilden eine gefährliche Mischung. "Wir haben ein zunehmend gefährliches Sentiment, ein negatives Ereignis kann zu einem noch deutlicheren Rücksetzer an den Aktienmärkten führen", meint Stephan Heibel nach Auswertung der Umfrage.

Selbst wenn die Kurse weiter steigen sollte: Aufgund der rückläufigen Zukunftserwartungen wäre es keine Überzeugungskäufer, sondern nur spekulative Käufer, die sich auch wieder schnell von ihren Investments trennen.

Doch wie tief könnte der Dax noch fallen? Anhaltspunkte bietet in solchen Fällen oftmals die Charttechnik.

Was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...