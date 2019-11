Im Straßenverkehr, insbesondere an Kreuzungen, kommt es immer wieder zu Situationen, die eine Kommunikation mittels Handzeichen unter den Fahrzeugführern erfordern. Bei Robo-Taxis ist eine haptische Kommunikation in dieser Form jedoch nicht möglich, weshalb sie auch auf eine andere Art der Verständigung miteinander angewiesen sind. Ohne eine entsprechende Möglichkeit der Kommunikation bestünde beispielsweise die Gefahr, dass vier gleichzeitig an einer Kreuzung eintreffende Robo-Taxis einfach dauerhaft an Ort und Stelle verweilen würden.

Obwohl autonome Fahrzeuge bereits heute sehr intelligent sind und eine Fülle von Aufgaben verrichten können, sind Kameras und Sensoren alleine nicht immer ausreichend, wie das obige Beispiel verdeutlicht. Hier kommt schließlich die Konnektivität ins Spiel, die es den Fahrzeugen ermöglicht miteinander zu "sprechen" und gemeinsam nach Problemlösungen zu suchen.

5G Automotive Association

Mit der Einführung der 5G-Technologie verschieben sich die Rollen und Verantwortlichkeiten im Connectivity-Umfeld. Konnten Automobilhersteller sich in der Vergangenheit hauptsächlich auf Smartphone-Technologie stützen und sich bei Standardisierung und Umsetzung auf die Tele- kommunikationsindustrie verlassen, funktioniert diese Aufgabenteilung in der neuen 5G-Welt nicht mehr.

Die Autohersteller und ihre Zulieferer sind mittlerweile Teil des 5G-Ökosystems - und zwar mit eigenen, fahrzeugspezifischen Anforderungen und Funktionen. Um dieser neuen Entwicklung Rechnung zu tragen, hat die Audi AG am 26. September 2016, zusammen mit weiteren Partnern, die 5G Automotive Association (5GAA) gegründet.

Die 5G Automotive Association ermöglicht die Kooperation zwischen den Branchen Automobilindustrie und Kommunikationstechnologie. Diese stimmen sich untereinander ab und bringen ihre Ergebnisse in Industriekonsortien und Standardisierungsorganisationen ein. Zur 5GAA zählen aktuell 128 Mitglieder aus den Branchen Automobil, Infrastrukturhersteller für Mobilfunk, Mobilfunkbetreibern, Smartphone-Herstellern und Chipsatzlieferanten. Innerhalb der 5GAA tauschen sich weltweit anerkannte Experten über technische, regulative, organisatorische sowie anwendungsbezogene Themen aus. Sie erstellen in einer von sieben Arbeitsgruppen neue Anwendungsfälle, die das Autofahren effizienter, komfortabler und sicherer machen sollen.

Eine zweite Arbeitsgruppe nimmt diese Ergebnisse auf und erarbeitet technische Lösungsvorschläge. Weitere Arbeitsgruppen erstellen Testszenarios und prüfen, wie sich die Anwendungen von regulatorischer, kommerzieller und Security-technischer Seite umsetzen und einführen lassen. Neben diesen Arbeitsgruppen ist die 5GAA auch projektbezogen tätig. In den Cross-Working-Groups genannten Zusammenschlüssen von Partnern entstehen dann die Projekt-Roadmaps. Außerdem planen die Verantwortlichen hier erste nutzerübergreifenden Implementierungen sowie die Vorbereitung und Durchführung von Tests und Demonstrationen.

Vehicle-2-Was?

Die 5G-Technologie ermöglicht eine direkte Kommunikation zwischen Fahrzeugen und weiteren Instanzen. Diese Kommunikation trägt die Bezeichnung 5G-V2X, kann auf einem eigens für V2X vorgesehenen Spektrum erfolgen und ist damit unabhängig von der Verfügbarkeit eines Mobilfunknetzes. Das X ist ...

