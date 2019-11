Die S Immo AG hat Zahlen für die ersten drei Quartale präsentiert. Der FFO I konnte um 11,2 Prozent auf 53,0 Mio. Euro gesteigert werden. Der EPRA-NAV stieg zum 30.09.2019 auf 25,09 Euro "und zeigt deutlich, dass es auch am Kapitalmarkt noch großes Wertsteigerungspotenzial gibt", so die Vorstände Ernst Vejdovszky und Friedrich Wachering in ihrem Brief an die Aktionäre. Das Ergebnis aus der Immobilienbewertung belief sich für die ersten drei Quartale 2019 auf 137,3 Mio. (Q3 2018: 45,8 Mio.). Das EBIT stieg um 93,2 Prozent auf 198,8 Mio. Euro, der Periodenüberschuss um 79,2 Mio. auf 158,9 Mio. Euro. Mittelfristig werde auf Projektentwicklungen in allen Ma¨rkten gesetzt und laufend Investitionsmo¨glichkeiten geprüft, teilt die Gesellschaft mit ....

