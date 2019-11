Der brasilianische Real erlebte jüngst einen Ausverkauf. USDBRL ist am Dienstag bereits um fast 1% gestiegen und handelt bei 4,25 auf einem Allzeithoch. Während sich die Anleger fragen, ob Präsident Bolsonaro in der Lage ist, die öffentlichen Finanzen zu sanieren, scheint die Wirtschaft durch die Krisen in Argentinien und Chile belastet zu werden. Ein schwacher BRL dämpft die Rallye am Kaffeemarkt - der Preis verliert heute 1,5% an Wert.

