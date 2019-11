Das leicht angestaubte Image der Parfümeriekette Douglas hat Tina Müller seit ihrem Amtsantritt ordentlich aufpoliert. Ihr jüngstes Projekt soll das Unternehmen zur "zentralen Beauty-Plattform Europas" machen.

Mit der Initiative "Management der Zukunft" zeichnen die WirtschaftsWoche und KPMG jährlich CEOs aus, die mit ihren Entscheidungen für Mut und Führungsstärke stehen. Warum Douglas-Chefin Tina Müller zu den Nominierten für den Titel EntscheidungsMacher 2020 zählt, erfahren Sie in diesem Text.Sie kennen weitere Managerinnen oder Manager, die Sie im laufenden Jahr durch mutige, zukunftsweisende Entscheidungen beeindruckt haben? Dann nominieren Sie hier Ihre Favoritin oder Ihren Favoriten für die Wahl zum EntscheidungsMacher 2020!

Preiskämpfe, aggressive neue Anbieter und wählerische Kunden: Der Milliardenmarkt für Parfüms und Schönheitsprodukte in Deutschland ist in Bewegung geraten. Die zum französischen Luxuskonzern LVMH gehörende Parfümeriekette Sephora breitet sich in den deutschen Innenstädten aus und auch Onlinehändler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...