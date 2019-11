In der vergangenen Woche gab Heidelberger Druck bekannt, dass man im Rahmen der "avisierten Fokussierung auf Kernaktivitäten und Portfolioanpassungen" den Bereich Hi-Tech Coatings für Lacke in der Verpackungs-, Etiketten- und Druckindustrie verkauft habe. Die Tochter ging für 38,5 Millionen Euro an den Geschäftsbereich Industrial Solutions Group (ISG) der Innovative Chemical Products Group (ICP Group) mit Sitz in Itasca (USA). Aus dem Kernbereich von Heidelberg hingegen kommt nun eine weitere Neuigkeit, ... (Achim Graf)

