Die neue DIN VDE V 0108-100-1:2018-12 stellt dabei den aktuellen Stand dar. Sie gibt vor, wie die europäische Norm EN 50172:2004 nach deutscher Sicht anzupassen ist. Der Entwurf löst damit die bisherige Vornorm DIN VDE V 0108-100:2010-08 zum 1.12.2019 ab. Auch wenn das DKE die Anwendung der Vornorm empfiehlt, ist die Anwendung mit dem Bauherrn zu vereinbaren.

Funktionsweise von Leuchten mit Einzelbatterie

Leuchten mit Einzelbatterie verfügen über eine in das Leuchtengehäuse verbaute Energiequelle (eine Batterie aus Akkumulatoren) samt einer Lade- und Kontrolleinrichtung, sowie ein LED-Leuchtmittel. Die Batterie wird über die so genannte »Lade-Phase« geladen. Das Vorhandensein der Versorgungsspannung an der Ladephase wird als Indikator für eine bestehende Netzspannung und somit den Netzbetrieb herangezogen. Bei einem Spannungsausfall an der Leuchte versorgt die interne Batterie das Leuchtmittel für eine vorgesehene Zeit mit Energie. Nach Netzwiederkehr lädt die in der Leuchte befindliche Ladeeinrichtung die Batterie wieder auf. Dies stellt die einfachste Form einer Leuchte mit Einzelbatterie dar.

Moderne Leuchten mit Einzelbatterie besitzen darüber hinaus noch eine intelligente Überwachungseinrichtung zur Kontrolle und Überprüfung der Batterie und des Leuchtmittels. Nach DIN IEC 62034:2013-02 sind dies Leuchten der Kategorie ATS-S (Bild 1).

Leuchten mit Einzelbatterie müssen nach DIN VDE V 0108-100-1:2018-12 beim Ausfall eines Bereichs der allgemeinen Beleuchtung wirksam werden. Dies macht es erforderlich, dass die Notbeleuchtung so mit der allgemeinen Beleuchtung installiert wird, dass neben dem Spannungsausfall auch das Auslösen von Leitungsschutzorganen überwacht wird, wenn dies zu einer totalen Verdunklung des Bereiches bzw. Fluchtweges führen würde. Häufig wird dieser Aufwand in der Planungsphase unterschätzt. Aufgrund dieser Tatsache kann bei Objekten mit einer großen Anzahl von Bereichen der Einsatz eines zentralen Stromversorgungssystems (CPS/LPS - Central Power System/Low Power System) bereits bei der Erstausstattung wirtschaftlicher sein.

Mit Ausfall der Beleuchtung wird die Notbeleuchtung aktiv

Wie Bild 2 zeigt, werden die Leuchten der allgemeinen Beleuchtung mit den Notleuchten über einen Ausleiter versorgt. Direkt nach dem Leitungsschutzorgan wird die Versorgungsspannung (Leitung) aufgeteilt. Über Schaltorgane, wie z.?B. einen Wechselschalter, wird die allgemeine Beleuchtung geschaltet. Die Versorgungsspannung für Leuchten der Notbeleuchtung wird zwischen dem Leitungsschutzorgan und der Schalteinrichtung für die allgemeine Beleuchtung abgegriffen. So ist sichergestellt, dass bei einem Ausfall der Versorgungsspannung und dem Auslösen des Leitungsschutzorgans mit dem Ausfall der allgemeinen Beleuchtung die Notbeleuchtung wirksam wird.

Der hier beschriebene Aufbau eignet sich nur für Leuchten mit einer automatischen Testeinrichtung (ATS) nach DIN IEC 62034:2013-02. Werden Leuchten ohne ATS verwendet, werden zusätzliche Komponenten erforderlich, damit ein Kapazitätstest der Batterie in der Leuchte, allgemein auch als jährliche Wartung benannt, ohne gleichzeitigen Ausfall der allgemeinen Beleuchtung, erfolgen kann. Dies ist besonders bei der nachträglichen Installation zu beachten, wenn die vorhandenen Leitungsführungen es nicht möglich machen, die Außenleiter der Allgemeinbeleuchtung zu überwachen.

Automatische Testeinrichtung

Doch was ist eigentlich eine automatische Testeinrichtung? Oftmals wird das Vorhandensein einer ...

