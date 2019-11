"Dann gebe ich auch mal meinen Senf zur Casinos Austria Affäre: Die Republik hält rund 1/3 der Aktien der Casinos Austria. Nach Aktienrecht bestellen die Aktionäre den Aufsichtsrat und dieser bestellt im besten Interesse aller den Vorstand. Eine parteipolitische Besetzung des Vorstands ist damit unabhängig von der Partei und sogar Qualifikation vollkommen inakzeptabel. Das wäre maximal im Aufsichtsrat tollerierbar.Da ich keinerlei Vertrauen in irgendeine der im Parlament vertretenen Parteien habe diese Postenschacher-Mentalität; einmal am Futtertrog der Macht angekommen und den Schopflöffel in der Hand, ernsthaft zu beenden, sollten konsequenterweise sämtliche Beteiligungen des Bundes für die es kein ur-staatliches Interesse gibt, ...

