Mit Jean-151 will Hersteller Balver Zinn künftig die Lotpastenqualifizierung in der elektronischen Baugruppenfertigung erleichtern.

Da die Lotpaste in den Körnungen T3 bis hin zu T5 erhältlich ist, muss künftig bei der Qualifizierung nur noch ein Flussmittelmedium für verschiedene Pulvertypen geprüft werden. Für Paolo Corviseri (Head of Technical Support & Area Sales Manager) und Matthias Eymann (Technical Support Manager & Application), die im Vorfeld der productronica 2019 den internationalen Vertriebspartnern von Balver Zinn die Lotpaste und weitere Neuerungen präsentierten, stellt Jean-151 einen Meilenstein in der Geschichte von Balver Zinn dar: "Gerade hinsichtlich der heutigen hohen Anforderungen an Qualität und Zuverlässigkeit, muss die Lotpaste sehr gute Eigenschaften aufweisen und dem Elektronikfertiger eine komfortable Verarbeitung ermöglichen. Mit Jean-151 ist uns dies gelungen, da wir mit nur einem Flussmittel Typ 3 bis Typ 5 bewältigen können", erläutert Corviseri und Eymann unterstreicht: "Jean-151 baut auf unseren bewährten Lotpasten auf und hält weitere Vorzüge gegenüber unseren Allroundern bereit. Das wichtigste Novum ist aber, dass die Qualifizierung künftig nur noch mit einem Flussmittel erfolgt."

In einer Langzeitstudie mit Actemium,

