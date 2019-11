Durch den Umstieg auf LEDs lässt sich der Energieverbrauch im Vergleich zu einer konventionellen Leuchte um bis zu 67?% reduzieren. Das Einsparpotenzial ist oft sogar so hoch, dass sich eine Sanierung kostenneutral über Einsparungen bei den Betriebskosten gegenfinanzieren lässt. Wenig verwunderlich also, dass die Effizienz bislang stärkster Treiber der LED-Transformation war.

Mittlerweile gewinnen jedoch andere Faktoren wie Lichtqualität, Steuerbarkeit und Intelligenz zunehmend an Bedeutung (Bild 1). Bei der Suche nach einem LED-Beleuchtungssystem, das die gewachsenen Ansprüche erfüllt, müssen Unternehmen verschiedene Grundsatzentscheidungen treffen. Die Wahl der richtigen Technologie entscheidet z.?B. über die Möglichkeiten zur Steuerung und Vernetzung sowie über die Fähigkeit, Cloud-Anwendungen für das Industrial Internet of Things (IIoT) umzusetzen - und ist damit essenziell für die Zukunftsfähigkeit der Beleuchtung.

Schaltbar oder dimmbar - eine Grundsatzentscheidung

Technologisch haben Unternehmen die Wahl zwischen schaltbaren LEDs (ET) und dimmbaren LEDs (ETDD). Schaltbare Lösungen sind in der Regel kostengünstiger als dimmbare LEDs - können aber nur zwischen dem Betriebszustand »An« oder »Aus« wechseln. Ergo lassen sie sich auch nur mit Sensoren kombinieren, die nach dem »Alles-oder-Nichts«-Prinzip funktionieren, beispielsweise Präsenzmelder.

Ganz anders dagegen dimmbare LEDs: Sie können ihre Lichtstärke sehr präzise auf einen bestimmten Wert einstellen. Über Sensoren zur Konstantlichtregelung lassen sich LEDs beispielsweise so dimmen, dass sie das im Raum vorhandene natürliche Tageslicht optimal ausnutzen - und nur die Lichtmenge zusteuern, die nötig ist, um ein bestimmtes Beleuchtungsniveau zu erreichen. Das Ergebnis sind weitere Energieeinsparungen; im Vergleich zu konventionellen Lösungen um bis zu 85?%. Darüber hinaus bieten dimmbare LEDs weitreichende Möglichkeiten bei der Vernetzung und Steuerung - und sorgen so für die gewünschte Flexibilität und Zukunftssicherheit.

Vernetzung und Lichtmanagement

Die Vernetzung und digitale Steuerung der Leuchten durch ein Lichtmanagementsystem macht aus »dummen« LEDs ein intelligentes Beleuchtungsnetzwerk. Die Lichtpunkte können per Software - manuell oder automatisiert, einzeln oder in Gruppen - präzise angesteuert und geregelt werden. Das ist komfortabel und bietet ein Maximum an Transparenz.

Über die Cloud haben Unternehmen auch die zentralen Betriebsdaten jedes einzelnen Lichtpunkts im Blick und im Griff, zum Energieverbrauch, dem Dimmlevel oder der Gesamtbrenndauer. Anhand dieser Daten erkennt das System, ob ein Eingreifen notwendig ist. So können Unternehmen ihre Wartungszyklen an den realen Bedarf anpassen. Predictive Maintenance - also die bedarfsgerechte Wartung - ist deutlich effizienter als starre Wartungszyklen und senkt das Risiko von Störungen sowie beispielsweise damit verbundenen kostenintensiven Produktionsausfällen.

Lichtqualität und individuelle Steuerung

Das Licht von morgen wird zudem immer persönlicher - und bietet den Nutzern umfangreiche Möglichkeiten zur Individualisierung. Schon heute können Mitarbeiter ihre persönlichen Bedürfnisse und Vorlieben bei der Beleuchtungsstärke und Lichtfarbe per ...

