Die Hyatt Hotels Corporation gab heute bekannt, dass eine Hyatt-Tochtergesellschaft einen Managementvertrag für die erste Hyatt-Immobilie in der Tschechischen Republik abgeschlossen hat. Aus dem Hotelprojekt "Sugar Palace", das derzeit von der UBM Development AG entwickelt wird, wird das neue Andaz Prague. Das Hotel mit 175 Zimmern befindet sich am Senovážné-Platz, nur kurz von der Prager Altstadt entfernt. Es wird voraussichtlich im Jahr 2022 eröffnet. Andaz Prague wird zu den ersten Luxus-Lifestyle-Hotels in der tschechischen Hauptstadt gehören.

