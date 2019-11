Womit darf ein Versicherungsmakler werben? Und wie viel Transparenz darf ein Kunde erwarten? Bei der Klage gegen Check24 vor dem Münchner Landgericht geht es um viel mehr als um den Verkauf von Versicherungen.

So häufig wie auf den Werbeplätzen der Sportschau ist Check24 vor Gericht noch nicht präsent, doch Deutschlands führendes Vergleichsportal erobert sich bei den Justizbehörden einen Status als Dauerbeklagter. An diesem Dienstag war es erneut so weit. In Saal 301 des Münchner Landgerichts am Lenbachplatz wurde kurz vor Mittag das Verfahren Bundesverband deutscher Versicherungskaufleute (BVK) gegen Check24 Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen GmbH und andere aufgerufen.

Vordringlich soll in dem Prozess die Frage beantwortet werden, ob Check24 voriges Jahr gegen das so genannte Provisionsabgabeverbot verstieß, also unerlaubt Kunden mit Prämien für den Abschluss von Versicherungen belohnte. Tatsächlich geht es um mehr: Hier streiten sich zwei gegensätzliche Vertreter einer Branche, die unter Wettbewerbs- und Modernisierungsdruck steht wie selten zuvor. Auf der Klägerbank sitzt der Interessenverband der traditionellen Versicherungsmakler, die ihre Felle durch Vergleichsportale wie Check24 davon schwimmen sehen, aber auch durch neue Internet-Angebote von Direktversicherern und jungen - Insurtechs genannten - Start-ups.

Mit Check 24 steht ein Unternehmen am Pranger, dessen Vergleichsrechner die Republik seit 20 Jahren bei der Suche nach Versicherungen, Reisen, Stromanbietern und vielem mehr vertraut. Manchmal sogar ganz so, als handle es sich um ein Verbraucherschutzportal.

Tatsächlich muss auch Check24 als Privatfirma mit Gewinnabsicht den aktuellen digitalen Wandel fürchten. Wie hoch die Emotionen da kochen, wurde bereits im Vorfeld deutlich: Er werde den Konkurrenten "am Nasenring durch die Manege ziehen," höhnte BVK-Präsident Michael Heinz. "Wir müssen Männchen zur Ordnung rufen, die sich nicht an die Spielregeln halten." Die Verantwortlichen von Check24 keilten zurück: "Herrn Heinz scheint es mit der Klage erneut nicht um die Verbraucher zu gehen, ...

