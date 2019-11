Viele Robo-Advisors bieten nur einen Mix aus Indexfonds (ETFs). Nach einer seit Jahren bewährten Formel können Anleger auch selbst mischen - günstiger und mit überraschendem Erfolg.

Der Blick unter die Motorhaube hilft oft weiter. Das gilt für kaputte Autos und - im übertragenen Sinn - auch für die auf automatisierte Geldanlage spezialisierten Robo-Advisors. Was die Robos werbewirksam präsentieren, entpuppt sich bei näherem Hinsehen meist als simpler Mix aus Indexfonds, ETFs genannt.

Ein Beispiel ist ein real existierender Sparplan beim Berliner Robo-Advisor Growney, den ein Kunde vor gut drei Jahren abgeschlossen hat. Das Guthaben steckt hier in nur sechs ETFs der Anbieter Comstage und Xtrackers. In der gewählten Strategie "grow100" ist es komplett in Aktien investiert, die die Regionen USA/Kanada, Schwellenländer, Europa und Pazifik abdecken.

Die simple Mischung muss kein Nachteil sein, kann sich sogar als Erfolgsrezept erweisen. Denn die meisten teuer bezahlten Fondsmanager schaffen es auf Dauer nicht, ihre Vergleichsindizes zu schlagen. Mit ETFs versuchen Anleger das erst gar nicht: Die Wertentwicklung des ETFs orientiert sich an einem Index. Anleger profitieren exakt von dessen Wertentwicklung - bekommen nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Weil kein Fondsmanager gebraucht wird, um aussichtsreiche Wertpapiere auszuwählen, sind ETFs günstig. Die laufenden Kosten liegen meist unter 0,5 Prozent pro Jahr.

Bewährtes Anlagekonzept

Der Beispiel-Sparplan bei Growney etwa hat über drei Jahre gut acht Prozent Jahresrendite gebracht, durchaus respektabel. Ein Neukundenbonus kam obendrauf, wurde für den Vergleich aber abgezogen.

Growney gehört zu den günstigeren Robo-Advisors. Noch günstiger für Kleinsparer ...

