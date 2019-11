Digitale Vermögensverwalter wollen das Geld der Anleger günstig und automatisiert investieren. Doch die Robo-Advisors locken weniger Geld an als erhofft. Dabei haben einige der Start-ups durchaus Neues zu bieten.

Das Etikett "Robo" mag Christian Schneider-Sickert nicht so gern. "Das klingt, als ob ein seelenloser Algorithmus selbstständig mit dem Geld der Anleger hantiert", sagt der Gründer und Chef des digitalen Vermögensverwalters Liqid. "Dabei stehen doch immer noch Menschen und eine persönliche Beratung dahinter."

Robo-Advisors verwalten Anlegergelder digital und weitgehend automatisiert. Daher der Name. Die meisten investieren das Geld in günstige börsennotierte Indexfonds (ETFs). Neben Anbietern von solchen ETF-Portfolios gibt es eben auch High-End-Anbieter wie Liqid. Die junge Firma bietet reicheren Kunden ab 100.000 Euro zusätzlich zu den automatisierten Portfolios auch aktives Fondsmanagement. So packen sie ihnen alternative Anlagen wie Beteiligungskapital (Private Equity) in die Depots. An Liqid ist die Verlagsgruppe Dieter von Holtzbrinck beteiligt (zu der auch die WirtschaftsWoche gehört). Anbieter wie Solidvest - eine Tochter des Vermögensverwalters DJE Kapital - und Fundamental Capital legen Kunden zudem statt ETFs auch einzelne Aktien in die Portfolios.

Vor gut fünf Jahren kamen die ersten Robos auf den deutschen Markt. Seitdem sammeln sie Geld von Anlegern ein. Aber weniger als erwartet, wie sich nun zeigt. Matthias Hübner analysiert als Partner beim Berater Oliver Wyman in Frankfurt den Robo-Markt von Beginn an. Im Jahr 2017 veröffentlichte er eine Prognose dazu, wie viel Geld die Robos von Anlegern in den kommenden Jahren einsammeln würden. Auf zehn Milliarden schätzte er die Summe für das Jahr 2019. Doch die Prognose musste er nun nach unten korrigieren, um fast die Hälfte. "Die deutschen Robo-Advisors arbeiten immer noch in einer Nische. Viele waren wohl zu optimistisch, wie schnell sie sich aus dieser herausarbeiten würden", sagt Hübner. Trotz Aktienboom ist die Performance der meisten Produkte überschaubar. Ein weiterer Grund für den verhaltenen Start der Robos: "Die Anbieter wollten die deutschen Nichtanleger bekehren", sagt Hübner. Das habe bislang nicht geklappt.

So haben mit Anbietern wie Cashboard, Werthstein und Prospery oder auch Investomat in der Schweiz bereits erste Robos aufgegeben. Andere Anbieter fusionieren oder passen ihr Angebot an. Nach der ersten Euphorie versuchen die Robos sich jetzt langfristig auf dem deutschen Markt zu etablieren. Nicht alle werden überleben. "Ab etwa einer Milliarde an Kundengeldern können Robos langfristig profitabel arbeiten", sagt Hübner. Doch um die zu erreichen, müssen die Anbieter sich mit besonderen Angeboten und einer starken Marke von der Konkurrenz abheben.

Indexfonds allein genügen nicht mehr

Das Münchner Start-up Scalable Capital ist in Deutschland der einzige Anbieter, der die Schallmauer von einer Milliarde bereits durchbrochen hat. Rund 500 Millionen Euro dürften von seinen eigenen Kunden stammen, eine weitere Milliarde von Kunden der ING Bank, mit der Scalable kooperiert.

Wie fast alle Anbieter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...