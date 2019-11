Am frühen Nachmittag liegt der deutsche Leitindex DAX mit 0,15 Prozent bei 13.225 Punkten gegenüber seinem Vortagesschluss leicht im Minus. Die Anleger warten mit Spannung auf eine mögliche Einigung (zumindest in Teilen) im Handelsstreit zwischen den USA und China. Das könnte nochmal neuen Schwung in den Markt bringen, zumal dann amerikanische Aktien erneut auf neue Rekordstände klettern dürften. Positiv auf den Markt wirkte der heute vorbörslich veröffentlichte GfK-Konsumklimaindex...

