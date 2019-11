Das Problem: In unserer modernen Gesellschaft halten sich die meisten Menschen etwa 90?% des Tages in geschlossenen Räumen mit künstlichem Licht auf. Das gilt bereits für junge Menschen, die während ihrer gesamten Ausbildungsphase, von der Schule über den Ausbildungsbetrieb bis hin zur Universität, tagsüber viel Zeit in meist dürftig beleuchteten Unterrichts- und Seminarräumen oder Hörsälen verbringen.

Wie sehr der Lauf von Tag und Nacht den sogenannten circadianen Rhythmus bestimmt, der eigentlich voll und ganz auf das Leben unter freiem Himmel ausgerichtet ist, spüren Menschen nicht nur nach einem Langestreckenflug, sondern besonders deutlich zweimal im Jahr: Noch Tage nach der Umstellung zwischen Sommer- und Normalzeit fühlen sich viele Menschen unwohl und spüren Folgen, die einem »Mini-Jetlag« ähneln. Die Umfrage in der Europäischen Union, ob die Zeitumstellung abgeschafft werden sollte, hat 2018 daher eine deutliche Mehrheit für eine ganzjährig einheitliche Zeit hervorgebracht.

Das Sonnenlicht als Vorbild

Ein am Menschen orientiertes Lichtkonzept zur Beleuchtung in Gebäuden - genannt »Human Centric Lighting« (HCL) - kann mit steuerbaren LED-Lichtsystemen die Charakteristik des natürlichen Tageslichts nachempfinden. Ein wesentlicher Ansatz von HCL ist dabei, soweit wie möglich natürliches Tageslicht zur Beleuchtung zu nutzen und es zu Zeiten und an Orten, wo es fehlt, durch eine am Tageslichtverlauf orientierte künstliche Beleuchtung zu ergänzen.

Architektonische Mittel allein reichen aber meist nicht aus, um gemäß den Grundsätzen von HCL für eine gute Beleuchtung in Schulen, Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen zu sorgen. Schließlich entstehen bei zu viel direkter Sonneneinstrahlung häufig thermische Probleme, die kosten- und energieaufwendig beseitigt werden müssen. Und mit Blick auf die Beleuchtung stellen sich Blendeffekte ein, die gerade bei der Arbeit mit dem Computer sehr störend sind. Eine gute HCL-Lösung wird also stets versuchen, eine bestmögliche Balance zwischen natürlicher und künstlicher Beleuchtung unter Berücksichtigung der biologischen Lichtwirkung herzustellen (Bild 1).

Dazu muss sich eine HCL-Lösung mit künstlichem Licht in Bezug auf Lichtfarbe, Helligkeit und räumliche Verteilung automatisch am Tagesverlauf orientieren. Biologisch am stärksten aktivierend wirkt dabei großflächiges Licht von schräg oben. Es imitiert den von der Sonne ...

