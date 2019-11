Auch wenn bei vielen politischen Konflikten weltweit die Zeichen eher auf Entspannung hindeuten, so ist bislang nichts entschieden. Anleger sollten in ihr Investment-Portfolio ein Sicherheitsnetz einziehen.

Das Jahr 2019 an den Kapitalmärkten verging rasend schnell. Ändert sich in den nächsten Wochen nichts dramatisch, wird es über alle Assetklassen hinweg eines der besten Jahre in der jüngeren Historie gewesen sein. Zweistellige Erträge gab es nicht nur in vielen Aktienmärkten, sondern auch in länger laufenden US- oder Euro-Peripherieanleihen und in einer Vielzahl von länger laufenden Unternehmensanleihen.

Diese Performance wurde in einem Umfeld erzielt, das politisch, vorsichtig formuliert, als unsicher gelten darf. Tägliche Tweets des US Präsidenten mit überraschenden Pointen, die kontinuierliche Verschärfung des Handelskrieges zwischen den USA und China, das zweimalige Flirten mit einem "harten" Brexit, die Einleitung eines Impeachmentverfahrens in den USA, die eskalierenden Proteste in Hongkong, all dies hatte einen dämpfenden Einfluss auf die Investitionsbereitschaft, Stimmung, Konjunkturaussichten, so dass sich viele etablierte Volkswirtschaften aktuell an der Schwelle zu einer Rezession befinden.

Auf den ersten Blick mag dieses Bild einer sehr guten Kapitalmarktentwicklung verbunden mit politischem Chaos die überlieferte Ansicht unterstreichen, dass politische Börsen kurze Beine haben. Auf den zweiten Blick sollte man sich aber klar machen, dass es hier ein spezielles Zusammenspiel von Faktoren gab, die die Märkte trieben, ein Zusammenspiel, das nicht dauerhaft aufrechtzuerhalten ist. So konnte die Weltwirtschaft bislang eine Rezession vermeiden. Die politischen Belastungsfaktoren brachten Notenbanken dazu, sehr frühzeitig gegenzusteuern. So brach die US-Notenbank FED ihren Zinserhöhungszyklus ab und senkte 2019 ...

