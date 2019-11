Swiss Life Asset Management AG: Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: Abschluss des Geschäftsjahres 2018/2019 EQS Group-Ad-hoc: Swiss Life Asset Management AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Ausschüttungen Swiss Life Asset Management AG: Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: Abschluss des Geschäftsjahres 2018/2019 27.11.2019 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- 27. November 2019 Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: Abschluss des Geschäftsjahres 2018/2019 Der Swiss Life REF (CH) Swiss Properties (Valor: 29378486) verzeichnet für das erste Geschäftsjahr nach der erfolgreichen Kotierung im Juni 2019 ein ansprechendes Ergebnis. Die bisherige Ausschüttung von CHF 2.60 pro Anteil wird bestätigt. Der Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties investiert in Wohnliegenschaften in Schweizer Städten und deren Agglomerationen sowie in Geschäftsliegenschaften an zentralen Lagen. Per Jahresabschluss Ende September 2019 verfügte der Fonds über 88 Immobilien mit einem Marktwert von rund CHF 1 262 Millionen, was gegenüber dem Vorjahr einem Plus von 87% entspricht. Dieses markante Wachstum ist grösstenteils auf den Kauf eines hochwertigen Immobilienportfolios mit 38 Liegenschaften zu einem Kaufpreis von rund CHF 500 Millionen per Ende 2018 und dem Kauf von drei weiteren Liegenschaften im vergangenen Geschäftsjahr zurückzuführen. Der Marktwert der Liegenschaften, welche sich über die gesamte Berichtsperiode hinweg im Portfolio befanden, erhöhte sich um 2,5% (inkl. Investitionen). Diese positiven Wertveränderungen sind auf die weiterhin starke Nachfrage nach hochwertigen Renditeliegenschaften an guten Lagen zurückzuführen. Dank einem aktiven Asset Management konnte auch im vergangenen Jahr eine hohe Vermietungsquote von rund 96,9% erreicht werden. Die Soll-Mieterträge beliefen sich im Geschäftsjahr auf rund CHF 47,4 Millionen. Den Anlegern werden insgesamt CHF 23,4 Millionen (CHF 2.60 pro Anteil) ausgeschüttet. Die Ausschüttung pro Anteil ist seit Lancierung des Fonds konstant geblieben. Die Ausschüttungsrendite (auf Basis des Börsenkurses per 30.09.2019) lag bei 2,04%. Der Nettoinventarwert pro Anteil und die Anlagerendite lagen per Ende September 2019 bei CHF 108.86 bzw. bei 3,42%. Der Fonds weist für das vergangene Geschäftsjahr eine Performance von 11,8% aus. [1] Kennzahlen des Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: Valor Fonds Ausschüttung Inventarwert per Börsenkurs (netto) in 30.09.19 (vor per CHF Ausschüttung) in 30.09.2019 CHF 29378486 Swiss Life REF 2.60 108.86 127.50 (CH) Swiss Properties Den geprüften Jahresbericht per 30. September 2019 finden Sie hier. [1] Der Fonds ist seit dem 11. Juni 2019 an der Börse SIX Swiss Exchange kotiert. Für die Berechnung dieser Kennzahlen wurde vor der Kotierung der ausserbörsliche Kurs verwendet. Auskunft Media Relations Telefon +41 43 284 77 77 media.relations@swisslife.ch Investor Relations Telefon +41 43 284 52 76 investor.relations@swisslife.ch www.swisslife-am.com Swiss Life Asset Managers Swiss Life Asset Managers verfügt über 160 Jahre Erfahrung in der Verwaltung der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Damit schaffen wir die Grundlage, auf der unsere Kunden solide und langfristig planen können - selbstbestimmt und finanziell zuversichtlich. Diesen bewährten Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz, in Frankreich, in Deutschland, in Luxemburg und Grossbritannien zugänglich. Per 30. Juni 2019 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 249,7 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 79,5 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers der führende Immobilien-Manager1 in Europa. Von den insgesamt CHF 249,7 Milliarden verwalteten Vermögen, sind CHF 67,2 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers über die Tochtergesellschaften Livit und Corpus Sireo insgesamt CHF 28,8 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Juni 2019 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 96,0 Milliarden. Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2300 Mitarbeitende in Europa. 1 PropertyEU, Top 100 Investors, Dezember 2018 Disclaimer Dieses Dokument wurde mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Wir lehnen jedoch jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die vorliegende Publikation begründet weder eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt) ist die Swiss Life Asset Management AG. Die vollständigen Angaben zum Fonds können den Dokumenten entnommen werden, welche die rechtliche Grundlage für eine allfällige Investition bilden. Sie können kostenlos in elektronischer oder gedruckter Form bei der Fondsleitung, Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, bezogen werden. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=MIPEMMCMJR Dokumenttitel: Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: Abschluss des Geschäftsjahres 2018/2019 --------------------------------------------------------------------------- Ende der Ad-hoc-Mitteilung --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Swiss Life Asset Management AG General-Guisan-Quai 40 8022 Zürich Schweiz Telefon: +41 43 284 41 89 E-Mail: sl-am-communication@swisslife.ch Internet: www.swisslife-am.com ISIN: CH0293784861 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 921131 Ende der Mitteilung EQS Group News-Service --------------------------------------------------------------------------- 921131 27.11.2019 CET/CEST ISIN CH0293784861 AXC0044 2019-11-27/07:01