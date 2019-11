Vapiano, H&M, Coffee to go: Wenn die Geschäftsidee aus Kundensicht plötzlich uncool wird, geht es bergab. Die deutsche Hotelkette Motel One aber hat einen Lauf. Oder kippt da was?

Meine Schwester klagte mir vergangene Woche ihr Leid: Sie würde so gerne den zweiten Teil von Disneys Eiskönigin im Kino sehen. Aber: "Die Kleinen finden Elsa jetzt einfach total blöd und peinlich."

Nicht nur für Kinder ist es ein wichtiger Teil der Selbstfindung zu entscheiden: Welches Produkt passt noch zu mir, wenn ich mich verändere? Auch wir Erwachsenen wollen uns mit dem identifizieren können, was wir konsumieren. Und da kann sich das Blatt schnell wenden, Stichwort Flugscham.

Oder der Latte Macchiato to go: Anfangs war der lauwarme Milchschaum im Pappbecher noch der Start ins neue Jahrtausend, knallte perfekt rein in die Wellness-Welle. Doch bald wurde der halbe Liter Kaffee-Milch einigen zur peinlichen Lifestyle-Kalorienbombe. Inzwischen gelten Aluminiumkapseln und Pappbecher mit Plastikdeckel sowieso als uncoole Umweltverschmutzung. Wer heute mit einem Pappbecher voll heißer Milch um die Kurve kommt, denkt sich besser vorab eine gute Entschuldigung dafür aus ("Den Becher benutze ich noch als Stifthalter"). Pappbecher sind mittlerweile irgendwie sowas von Nullerjahre.

Ganz besonders gekniffen ist auch die ehemalige Jugend-Ikone Hennes & Mauritz. Marken wie Jack & Jones, Review von P&C, Zara, Primark, Uniqlo und Reserved halten bei den Preisen längst mit oder liegen darunter. Und Billigklamotten riechen irgendwie nach Ressourcenverschwendung und Ausbeutung. Das reicht nicht mehr zum Punkten. Deshalb hat H&M jetzt sehr hippe Filialen in Berlin-Mitte, sogar Tische und Stühle zum Kaffeetrinken stehen davor - und schwedische Touristen, die ich wahrhaftig vor ein paar Wochen staunend tuschelnd durch die Schaufenster blicken sah: Was ist da aus ihrem H&M geworden? Man kämpft sich langsam mit neuem Image wieder hoch.

Das alles im Kopf frage ich mich: Wie macht das bloß Motel One? Warum fliegt denen ihr Billig-aber-schick-Lifestyle noch nicht um die Ohren?

Die Antwort: Sie sind Verfechter einer Lebensart, die ich "Clever-Lifestyle" nennen möchte, wenn Sie erlauben. Denn: Wir Kunden identifizieren uns mit preiswerten Produkten, solange wir sagen können: "Dafür bekomme ich genau das, was zu mir passt. Und mehr brauche ich nicht." Man fühlt sich so als Kunde clever. Das kann man sich selber gut verkaufen. Die von Motel One haben offenbar rausgefunden: Die Zimmer müssen nicht groß sein, eine Regendusche empfinden die Leute aber als Lebensqualität.Die Hotellobbys wirken geleckt aber gemütlich. Jedes Haus ...

