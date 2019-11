Grundsätzlich beginnt der Weg für eingebettete Regler- und Algorithmen-Entwicklung mit der ingenieurtechnischen Leistung, den Regler zu konzipieren, wofür Ingenieure seit jeher Modelle erstellen. Die Einführung von Simulink machte erstmals die rechnergestützte Entwicklung (Computer-Aided Engineering; CAE) von Modellen und Reglern möglich. Damit gab es eine natürliche Möglichkeit, schnell zu einem einzigen und simulierbaren Artefakt zu kommen - dem Simulink-Modell. Das simulierbare Modell bringt viele Vorteile mit sich: ein gemeinsam verständliches Artefakt sowie die Möglichkeit, den Regler direkt in der Entwicklungsumgebung zu testen.

Diese Art zu entwickeln, offenbarte die noch bestehende Lücke in der Prozesskette. Der Informationsaustausch zwischen Funktionsentwickler und Programmierer war noch immer ein manueller Schritt. Denn die Software-Implementierung des Reglers musste immer noch per Hand erstellt und dafür zunächst eine textuelle Spezifikation des Simulink-Modells an den Programmierer kommuniziert werden (Bild 1).

Im Jahr 1999 schloss sich diese Lücke mit der Einführung von TargetLink. Es generierte erstmalig Seriencode direkt aus dem Simulink-Modell. Die manuelle Programmierung ist damit automatisiert und die Lücke im Prozess geschlossen. Seriencode-Generierung ermöglicht damit die erfolgreiche Anwendung der Methode MBD. In diesem konzeptuellen Ansatz entwickelt der Funktionsentwickler das Reglermodell und der Software-Entwickler reichert dasselbe Modell mit den nötigen Software-Informationen an. Das garantiert einen schnellen und einfachen Austausch desselben Artefakts und somit der zugrundeliegenden Informationen. Erst durch die automatische Code-Generierung entsteht in kurzer Zeit nach der Software-Bedatung hochqualitativer und effizienter C-Code.

Vor der Einführung von Seriencode-Generatoren rechnete man vom Design bis zur Implementierung aufgrund hoher Abstimmungs- und Korrekturaufwände mit Turnaround-Zeiten von Monaten. Denn reine textuelle Software-Anforderungen bieten großen Interpretationsspielraum. Dank des Single-Source-Prinzips und der automatischen Code-Generierung reduzierten sich die Turnaround-Zeiten auf Wochen (Bild 2).

Mindestanforderung für MBD

Die Entwicklung von Algorithmen für eingebettete Steuergeräte war und ist durch Hardware-Restriktionen geprägt. Die geringe Leistung oder der begrenzte Speicher der Systeme fordern hohe Performance und Effizienz von dem erzeugten C-Code. Neben hochoptimiertem Code für eine bestimmte Zielplattform lassen sich Hardware-Ressourcen mittels Fixed-Point-optimierten Codes effizient ausnutzen. Die Aufgabe, Fixed-Point-C-Code zu erzeugen, ist allerdings anspruchsvoll. Typischerweise ist sowohl die Auflösung der Zahlendarstellung als auch der Wertebereich stark eingeschränkt. Das führt zu Quantisierungseffekten im Wertebereich. Wird die Quantisierung zu grob gewählt, führt dies wiederum zu schlechtem Regler- und Systemverhalten. Software-Entwickler brauchen also eine Möglichkeit, Quantisierungsfehler zu messen und das Ausmaß des Fehlers zu bewerten. Denn insbesondere aufgrund der Quantisierungsfehler weicht der automatisch generierte C-Code in Fixed-Point-Darstellung von dem in Floating-Point gerechneten Modell ab.

Da das Modell und der Code in derselben Entwicklungsumgebung ...

