Es war ein weiter nachrichten- und damit impulsarmer Handelstag an der Frankfurter Börse. Der Deutsche Aktienindex schaute diesmal zu Beginn kurz unter die Marke von 13.200 Punkten, um sich von diesem kleinen Minus im Handelsverlauf wieder in die neutrale Zone zu erholen. Die Schwankungsintensität, gemessen am Volatilitätsindex VIX, war schon gestern auf den tiefsten Stand seit Oktober vergangenen Jahres gefallen. Derzeit kommt es am Markt nur noch zu kurzzeitigen Einbrüchen, die Kurse kommen sofort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...