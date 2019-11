++ Alle drei großen US-Indizes beendeten die Sitzung am Dienstag mit einem Anstieg um die 0,2%. ++ In Asien war die Stimmung am Mittwoch gemischt: Die chinesischen Indizes gaben etwas nach, während Aktien aus Korea, Japan und Australien ihre Gewinne ausbauen konnten. Der australische S&P/ASX 200 schloss bei 6850,6 Punkten auf einem neuen Allzeithoch (+0,93%). ++ Die Outperformance der australischen Aktien lässt sich teilweise durch die Schwäche des AUD erklären. Die Westpac Banking Corporation ...

