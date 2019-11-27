Anzeige
Mehr »
Lynx Broker
Login
Mittwoch, 27.11.2019 Börsentäglich über 12.000 News von 618 internationalen Medien
Cannabis in Deutschem Atombunker? Lesen Sie die aktuelle Studie
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 716460 ISIN: DE0007164600 Ticker-Symbol: SAP 
Xetra
27.11.19
09:25 Uhr
122,62 Euro
+0,22
+0,18 %
Branche
Software
Aktienmarkt
DAX-30
Prime Standard
STOXX Europe 50
EURO STOXX 50
DAX International 100
TecDAX
1-Jahres-Chart
SAP SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SAP SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
122,72
122,76
09:40
122,76
122,78
09:40
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CLARIANT
CLARIANT AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CLARIANT AG19,030+0,79 %
SAP SE122,62+0,18 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE142,45-0,31 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE CDIS--