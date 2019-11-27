CREDIT SUISSE NIMMT CLARIANT MIT 'OUTPERFORM' WIEDER AUF - ZIEL 24 CHFCREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR CRH AUF 38 (32) EUR - 'NEUTRAL'HSBC SENKT KLEPIERRE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 35 (38) EURHSBC SENKT ZIEL FÜR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD AUF 175 (202) EUR - 'BUY'MS SENKT ROLLS-ROYCE AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 800 (925) PENCEHSBC SENKT DEUTSCHE EUROSHOP AUF 'REDUCE' (HOLD) - ZIEL 24 (26) EURMORGAN STANLEY SENKT HANNOVER RÜCK AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OVERW) - ZIEL 175,50 EURSOCGEN HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 142 (131) EUR - 'BUY'UBS HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 240 (230) EUR - 'BUY' Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument ...Den vollständigen Artikel lesen ...