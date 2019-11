Nur wenige Vermögensverwalter engagieren sich stark im Klimaschutz. Dabei zeigen Untersuchungen, dass Themen wie Umweltschutz zunehmend die Aktienkurse beeinflussen.

Die 15 weltgrößten Vermögensverwalter versagen bei dem Ziel, den Umbau der Industrieunternehmen voranzutreiben. Nach der Analyse des Thinktanks Influence Map in Großbritannien erfordert das Erreichen der im Pariser Klimaabkommen vereinbarten Vorgaben ein stärkeres Engagement. Der Temperaturanstieg soll weltweit auf unter zwei Grad begrenzt werden.

Lediglich die Allianz, Legal & General und UBS engagierten sich stark und dauerhaft in Unternehmen, damit diese ihr Geschäftsmodell klimafreundlicher ausrichteten. Sie betrieben zudem Lobbying in der Politik, um die Pariser Ziele zu erreichen. Die Asset Manager von Axa und Credit Agricole lägen nicht weit von der Spitzengruppe entfernt.

Dagegen schneiden die großen US-Vermögensverwalter Blackrock, Vanguard und State Street schlecht ab, wenn es um das Vorantreiben von Verhaltensänderungen rund um Klimamodelle gehe. Influence Map versucht mit seiner erstmalig veröffentlichten Studie, einen Maßstab aufzubauen, der über das Engagement der Vermögensverwalter beim Klimawandel in den Unternehmen Aufschluss gibt.

Seit im November 2016 das Pariser Klimaabkommen in Kraft getreten ist, das den globalen Temperaturanstieg begrenzen will, hat sich einiges getan. Der Beitrag der Europäischen Union zum Pariser Klimaabkommen sieht vor, die Treibhausgasemissionen bis 2030 schrittweise um mindestens 40 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 zu reduzieren. Deswegen hat die Bundesregierung ein Klimaschutzpaket auf den Weg gebracht, das den Ausstoß von CO2 bepreist.

Dabei kommt den großen Asset Managern weltweit eine wichtige Rolle zu. Gerade Spieler wie Blackrock und Vanguard sowie State Street, die Billionen an Geldern verwalten, können hier viel bewegen. Sie halten viele Aktien und besitzen enge Beziehungen zu großen Unternehmen.

Erhebliche Bedeutung für Aktienkurse

Der Chef des größten globalen Asset Managers Blackrock, Larry Fink, wendet sich etwa im Frühjahr jedes Jahres an die Vorstandschefs der wichtigsten Konzerne weltweit, gibt Denkanstöße und stellt Forderungen an die Manager auf. Mit der Kraft von rund 6,5 Billionen Dollar an verwaltetem Vermögen hat sein Wort Gewicht bei der Elite in den Unternehmen. Fink und seine Kollegen besitzen angesichts ihres Aktienengagements in einzelnen Konzernen von teilweise fünf Prozent ...

